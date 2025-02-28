Fenerbahçe'de Amrabat için karar!

Fenerbahçe, Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Amrabat için karar!
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28 Şubat 2025 10:00
Fenerbahçe'de gelecek sezonun ilk hamlesi ise Sofyan Amrabat olacak.

SATIN ALMA OPSİYONU DEVREDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, ısrarla istediği Faslı futbolcu için yapılan 12-13 milyon euro'luk zorunlu satın alma anlaşması yürürlüğe sokulacak ve süreç tamamlanacak.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ın bonservisinin bulunduğu Fiorentina ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerine orta sahada başlayan Amrabat, Jose Mourinho'nun 3-4-1-2 sistemine geçmesinin ardından daha çok stoper hattında görev almaya başlamıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 29 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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