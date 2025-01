Fenerbahçe'de 5 değişiklik!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk eden Fenerbahçe 'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde oynadıkları son Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür'den cezası, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'dan ise UEFA listesinde olmamaları nedeniyle yararlanamadı.61 yaşındaki çalıştırıcı, Adana Demirspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Edin Dzeko'yu ise yedek soyundurdu.Olimpik Lyon karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, 3'lü savunmasında Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'i görevlendirdi.Orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues oynarken, kenarlarda Bright Osayi-Samuel ve Sebastian Szymanski şans buldu. Forvet arkasında Dusan Tadic ile İrfan Can Kahveci yer alırken, gol yollarında Youssef En-Nesyri tercih edildi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Mert Hakan Yandaş, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Cengiz Ünder, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.