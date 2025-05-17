Trabzonspor'da tek teselli Batagov!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Trabzonspor'da üzüntü devam ederken bazı futbolcuların bireysel performansları büyük teselli oldu.



OSIMHEN'E GEÇİT VERMEDİ



Bu isimlerin başında ise Arseniy Batagov geliyor. Ukraynalı stoper, 42. dakikada sakatlanıp oyundan çıktığı ana kadar mükemmele yakın bir mücadele sergiledi ve Galatasaray'ın forveti Osimhen'e geçit vermedi.



10 İKİLİ MÜCADELENİN 6'SINI KAZANDI



İlk devrede 10 ikili mücadeleye giren Batagov, bunların 6'sını kazanarak yüzde 60 başarı oranı yakaladı.



5 YERDE İKİLİ MÜCADELENİN TAMAMINI KAZANDI



23 yaşındaki stoper, 5 yerde ikili mücadelenin tamamından galibiyetle ayrıldı. Havada ise 5 denemede 1 kez başarılı oldu.



21 PASIN 18'İNDE İSABET SAĞLADI



İki top kapma denemesinde başarıya ulaşırken 21 pasın 18'inde isabet sağladı (%86). 14 orta mesafe pasın 13'ünde, 3 uzun pasın da 1'inde hedefi tutturdu. Sadece 1 top kaybı yapan futbolcu, Osimhen'le karşı karşıya kaldığı pozisyonların yüzde 70'inde üstünlük kurdu.



