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Trabzonspor'da tek teselli Batagov!

Trabzonspor'un başarılı savunmacısı kupa finalinde sakatlanana kadar oynadığı süre içerisinde Osimhen'e nefes aldırmadı ve bu performansıyla büyük beğeni topladı.

calendar 17 Mayıs 2025 14:05 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 16:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da tek teselli Batagov!
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Trabzonspor'da üzüntü devam ederken bazı futbolcuların bireysel performansları büyük teselli oldu.

OSIMHEN'E GEÇİT VERMEDİ

Bu isimlerin başında ise Arseniy Batagov geliyor. Ukraynalı stoper, 42. dakikada sakatlanıp oyundan çıktığı ana kadar mükemmele yakın bir mücadele sergiledi ve Galatasaray'ın forveti Osimhen'e geçit vermedi.

10 İKİLİ MÜCADELENİN 6'SINI KAZANDI

İlk devrede 10 ikili mücadeleye giren Batagov, bunların 6'sını kazanarak yüzde 60 başarı oranı yakaladı.

5 YERDE İKİLİ MÜCADELENİN TAMAMINI KAZANDI

23 yaşındaki stoper, 5 yerde ikili mücadelenin tamamından galibiyetle ayrıldı. Havada ise 5 denemede 1 kez başarılı oldu.

 21 PASIN 18'İNDE İSABET SAĞLADI

İki top kapma denemesinde başarıya ulaşırken 21 pasın 18'inde isabet sağladı (%86). 14 orta mesafe pasın 13'ünde, 3 uzun pasın da 1'inde hedefi tutturdu. Sadece 1 top kaybı yapan futbolcu, Osimhen'le karşı karşıya kaldığı pozisyonların yüzde 70'inde üstünlük kurdu. 


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