Fenerbahçe Beko - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz | Fenerbahçe Beko - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için bein Sports'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, bein Sports'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde ligin normal sezonunu zirvede tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maç beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak.Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın 29. haftada oynaması gereken Anadolu Efes karşılaşması ertelenmişti. Ligde şu anda 29 maçta 26 galibiyet elde eden Fenerbahçe 55 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray ise 28 maçta 14 galibiyetle 42 puana ulaşarak 7. sıraya yerleşmiş durumda.Eğer sarı kırmızılılar hem Fenerbahçe hem de Anadolu Efes karşılaşmalarını kazanır, aynı zamanda 6. sıradaki Mersinspor, kümede kalma mücadelesi veren Darüşşafaka'ya mağlup olursa, Galatasaray doğrudan Play-Off bileti alma şansını elde edecek.İki takım bu sezon Türkiye Kupası ve ligin ilk yarısında karşılaştı. Her iki maçta da Fenerbahçe Beko galibiyete uzandı, deplasmanda 81-95, kupa yarı finalini de 89-74 kazanmıştı.