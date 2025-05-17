Haber Tarihi: 17 Mayıs 2025 16:57 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 17:06

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz | Fenerbahçe Beko - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ücretsiz bein Sports izle | Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Beın Sports'dan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçı canlı yayın izleme detayları

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz | Fenerbahçe Beko - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için bein Sports'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, bein Sports'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

 

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FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde ligin normal sezonunu zirvede tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maç beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 17 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 18.00'de başlayacak.


FENERBAHÇE BEKO - GALATASARAY FORM DURUMLARI

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın 29. haftada oynaması gereken Anadolu Efes karşılaşması ertelenmişti. Ligde şu anda 29 maçta 26 galibiyet elde eden Fenerbahçe 55 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray ise 28 maçta 14 galibiyetle 42 puana ulaşarak 7. sıraya yerleşmiş durumda.

GALATASARAY İÇİN PLAY OFF ŞANSI

Eğer sarı kırmızılılar hem Fenerbahçe hem de Anadolu Efes karşılaşmalarını kazanır, aynı zamanda 6. sıradaki Mersinspor, kümede kalma mücadelesi veren Darüşşafaka'ya mağlup olursa, Galatasaray doğrudan Play-Off bileti alma şansını elde edecek.

KARŞILAŞTIKLARI İKİ MÜCADELEYİ DE FENERBAHÇE BEKO KAZANDI

İki takım bu sezon Türkiye Kupası ve ligin ilk yarısında karşılaştı. Her iki maçta da Fenerbahçe Beko galibiyete uzandı, deplasmanda 81-95, kupa yarı finalini de 89-74 kazanmıştı.


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