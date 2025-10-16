16 Ekim
Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden!

Fenerbahçe yönetimi, yeni bir yapılanma kapsamında A Takım Scout ekibinden 4 isim ile yolları ayırdı.

calendar 16 Ekim 2025 20:18 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 20:28
Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden!
Fenerbahçe'de Ali Koç'tan devralan Başkan Sadettin Saran, Samandıra'da köklü değişikliklere imza attı.

Sarı-lacivertliler, yeni yönetimin gelmesiyle birlikte Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırmıştı.

Kulüp içinde değişiklik yapmak için çalışmalarını sürdüren Sadettin Saran yönetiminden bir karar daha çıktı.

4 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde yer alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.

 

