Fenerbahçe, Çağlar için İspanya'ya gidiyor

Fenerbahçeli yöneticilerin, önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek Çağlar Söyüncü'nün bonservisi için Atletico Madrid ile masaya oturması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Çağlar için İspanya'ya gidiyor
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30 Mart 2024 11:31
Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak transfer eden Fenerbahçe, yıldız oyuncunun bonservisini almanın planlarını yapıyor.

Bu doğrultuda yöneticilerin Madrid'e giderek Atletico Madrid yönetimiyle görüşme yapması bekleniyor.

TALEP 15 MİLYON EURO

6 ay için 2 milyon euro'ya kiralanan yıldız oyuncu için İspanyol ekibi 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

PAZARLIK YAPILACAK

Çağlar da İstanbul'da kalmak isterken, sarı-lacivertli yönetimin istenen bonservis bedeli için pazarlık yapacak.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda 7 maçta sahaya çıktı.

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