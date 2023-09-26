Fenerbahçe: "Bir damlası bile çok önemli"

Fenerbahçe Kulübü, su sorunu yaşayan İstanbullular'a tasarruf çağrısı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe: 'Bir damlası bile çok önemli'
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26 Eylül 2023 14:24
Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'da artan su sorunu nedeniyle tüm İstanbullular'a çağrıda bulundu.

Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya paylaşımında "Şehrimiz İstanbul'da artan nüfus, yağışsızlık ve hava sıcaklıklarının etkisiyle su tasarrufunun olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor; "Bir damlası bile çok önemli" diyerek herkesi su tasarrufuna ve su kaynaklarımızı özenli kullanmaya davet ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

 

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