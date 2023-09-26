Fenerbahçe: 'Bir damlası bile çok önemli'

İşbirliğimiz vesilesiyle tüm kamuoyuna bir mesaj iletmek istiyoruz!



Şehrimiz İstanbul'da artan nüfus, yağışsızlık ve hava sıcaklıklarının etkisiyle su tasarrufunun olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor;

"Bir damlası bile çok önemli" diyerek herkesi su tasarrufuna ve su…



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 26, 2023