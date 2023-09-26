Fenerbahçe: 'Bir damlası bile çok önemli'

Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'da artan su sorunu nedeniyle tüm İstanbullular'a çağrıda bulundu.
Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya paylaşımında "Şehrimiz İstanbul'da artan nüfus, yağışsızlık ve hava sıcaklıklarının etkisiyle su tasarrufunun olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor; "Bir damlası bile çok önemli" diyerek herkesi su tasarrufuna ve su kaynaklarımızı özenli kullanmaya davet ediyoruz!" ifadelerini kullandı.
Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya paylaşımında "Şehrimiz İstanbul'da artan nüfus, yağışsızlık ve hava sıcaklıklarının etkisiyle su tasarrufunun olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor; "Bir damlası bile çok önemli" diyerek herkesi su tasarrufuna ve su kaynaklarımızı özenli kullanmaya davet ediyoruz!" ifadelerini kullandı.
İşbirliğimiz vesilesiyle tüm kamuoyuna bir mesaj iletmek istiyoruz!
Şehrimiz İstanbul'da artan nüfus, yağışsızlık ve hava sıcaklıklarının etkisiyle su tasarrufunun olmazsa olmaz olduğunu vurguluyor;
"Bir damlası bile çok önemli" diyerek herkesi su tasarrufuna ve su…
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 26, 2023