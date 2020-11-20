Fenerbahçe Beko'dan TRANSFER

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir'den Meksikalı guard Alex Perez'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'dan TRANSFER
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20 Kasım 2020 15:36
Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve son olarak Barcelona karşısında ağır bir hezimet yaşayan Fenerbahçe Beko, yurt içinden transfer yaptı.

Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir forması giyen Alex Perez'i kadrosuna kattı. Bahçeşehir'den yapılan açıklamada, "Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman'ın transferi konusunda Fenerbahçe Beko'yla anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Meksikalı guard, bu sezon Bahçeşehir'de ligde 10 maçta 8,1 sayı, 2,4 ribaund ve 6 asist ortalaması yakaladı. 27 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Zalgiris'te de forma giymişti.



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