Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin ikinci haftasında cuma günü Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak.EuroLeague'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, yeni sezona iyi başladı. Organizasyonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 96-77 galip ayrıldı.Zalgiris ise ilk haftada Fransa ekibi Monaco'yu deplasmanda 89-84 mağlup etti.İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ünü Fenerbahçe Beko kazandıFenerbahçe Beko, EuroLeague'de Zalgiris ile yaptığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakibini 98-86, 72-65, 80-78 ve 87-79'luk skorlarla mağlup etti.Zalgiris ise tek galibiyetini 98-75'lik skorla aldı.