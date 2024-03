Fenerbahçe Beko, yoluna doludizgin devam ediyor!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 30'uncu hafta karşılaşmasında İspanya ekibi Barcelona'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk etti.



Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 23-11, ilk yarıyı ise 46-25 önde tamamladı. Üçüncü periyotta toparlanan Barcelona farkı 5'e kadar indirdi ve son periyoda sarı-lacivertlilerin 62-57 üstünlüğü ile girildi. Son periyotta rakibine üstünlük sağlayan Fenerbahçe, parkeden 88-74 galip ayrılarak 19'uncu galibiyetini elde etti. Barcelona'ya karşı sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı 89-81 kaybeden sarı-lacivertliler, evinde 14 sayı farkla kazanarak ikili averajı da eline geçirdi. Şu anda bir galibiyet önünde bulunan Barcelona ile normal sezonun sonunda galibiyet-mağlubiyet sayıları eşit olması halinde Fenerbahçe, rakibinin üstünde yer alacak.



FORM GRAFİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTTI



Sezona Dimitris Itoudis ile başlayan ancak üst üste gelen kötü sonuçların ardından 13 Aralık 2023'te Yunan başantrenör ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, göreve Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikivecius'u getirdi. Basketbol kariyerinde daha önce Fenerbahçe forması giyen ve kulüple şampiyonluk sevinci yaşayan Jasikevicius'un gelişinin ardından Fenerbahçe'nin ivmesi her geçen gün üst seviyeye çıktı. 48 yaşındaki çalıştırıcı ile 32 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 28 galibiyet elde etti. 4 mağlubiyetin tamamını EuroLeague'de alan Fenerbahçe, ligde ise Jasikevicius yönetiminde mağlubiyet yüzü görmedi.



TÜRKİYE KUPASI DOMİNANT BİR OYUNLA KAZANILDI



Sarı-lacivertli ekip, Sarunas Jasikevicius yönetiminde ilk kupasını kazanmak için fazla beklemedi. Fenerbahçe, 16-18 Şubat tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde mücade etti. Yarı final karşılaşmasında Beşiktaş'ı 99-68 geçen sarı-lacivertliler, finalde ise Anadolu Efes ile mücadele etti. Final karşılaşmasında rakibini 80-67 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.



TAKIMDA SAKAT OYUNCU KALMADI



Sezon başından bu yana yaşadığı sakatlık sıkıntılarından dolayı çoğu maça tam kadroda çıkamayan sarı-lacivertlilerde an itibariyle sakat oyuncu bulunmuyor. Sağ bacak hamstring kasındaki yırtık nedeniyle 19 Ocak'tan bu yana forma giyemeyen Dyshawn Pierre, Barcelona karşılaşmasıyla tekrardan parkelere döndü. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ABD'li oyuncu, 14 dakika süre aldığı maçta 3 sayı ve 2 ribaundluk performans gösterdi.



KALAN 4 MAÇTA HEDEF 4 GALİBİYET



EuroLeague'de bu sezon devreye giren sistemde ilk 6 takım direkt olarak play-off'a katılma hakkı kazanacak. 7 ile 10'uncu sıradaki 4 takım ise play-off etabına kalmak için play-in turnuvasında karşı karşıya gelecek. Normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayacak takımların ev sahibi avantajını ele geçireceği play-off'ta sarı-lacivertliler, bu avantaja sahip olmak istiyor. 19 galibiyet 11 mağlubiyeti bulunan 3 takımdan Panathinaikos 3'üncü, Fenerbahçe Beko 4'üncü, As Monaco ise 5'inci sırada yer alıyor. Kalan 4 maçının 2 tanesini deplasmanda 2 tanesini ise iç sahada oynayacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmaları kazanıp ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantilemek istiyor. Kalan 4 maçını kazanması durumunda sarı-lacivertli ekibin sezonu ilk 2 sırada tamamlama ihtimali dahi bulunuyor. Fenerbahçe'nin kalan 4 maçı şu şekilde;



22 Mart: Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko



29 Mart: Fenerbahçe Beko - Alba Berlin



5 Nisan: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes



12 Nisan: Olympiacos - Fenerbahçe Beko





