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Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague zaferine büyük jest!

EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'ya hediye olarak İstanbul'daki köprüler sarı lacivert renklerle ışıklandırıldı.

calendar 17 Haziran 2025 00:30
Haber: AA
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague zaferine büyük jest!
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu dolayısıyla İstanbul'daki köprüler sarı lacivertli renklerle ışıklandırıldı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sarı lacivertli renklerle aydınlatıldı.

Şampiyonluk dolayısıyla geçen hafta 1915 Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'ne Fenerbahçe bayrakları asılmıştı.


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