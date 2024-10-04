THY EuroLeague 2024-25 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u ağırlayacak.4 Ekim cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında yaptığı 682 karşılaşmada 382 galibiyet aldı, 300 yenilgi yaşadı.Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçına 1959-1960 sezonunda çıktı. FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucunda hükmen galibiyetler aldı.Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan Fenerbahçe, iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 480 karşılaşmaya çıktı.Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 271 galibiyet elde etti, 209 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan EuroLeague'de Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda sahne aldı. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.Fenerbahçe Ülker ismiyle EuroLeague'de ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris ile deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 mağlup oldu.Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nde 6 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i, finalde de Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.Sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2024'te son 4 takım arasında yer aldı. Fenerb