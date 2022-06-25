Fenerbahçe Beko'dan sezonun transferi geliyor!

Fenerbahçe Beko'da Bogdan Bogdanovic 2017 yılında ayrılmış, Jan Vesely de bu sezonun bitmesiyle ayrılacağını açıklamıştı. Dimitris Itoudis önderliğinde hasretini çektiği EuroLeague şampiyonluğuna yeniden ulaşmak isteyen sarı-lacivertliler Birleşik Amerikalı genç basketbolcu için harekete geçti.



JAN VESELY VE BOGDAN BOGDANOVIC TARZI YILDIZ



Akşam'ın aktardığı habere göre; Fenerbahçe Beko, Cholet Basket forması giyen 21 yaşındaki pivot oyuncusu Yoan Makoundou'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.



2.07'llik genç yıldız 110 kilo ağırlığında. Fizikli yapısı ile pivot pozisyonunda büyük gelecek vadeden Fransız basketbolcu, Dimitris Itoudis'in yeni yıldızı olabilir. Jan Vesely'den dolan boşluğu doldurmaya aday olan Makoundo; Bogdan Bogdanovic gibi Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurabilir.



BOGDAN BOGDANOVİC GİBİ NBA'E GİDEBİLİR



Haberin devamında, 21 yaşındaki basketbolcunun NBA draftlarına göre transfer kararını vereceği ifade edildi.



Açıklanan draft sonuçlarında listeye giremeyen Yoan Makoundo, Fenerbahçe Beko'ya transfer olması durumunda başarılı bir performans ortaya koyarsa, tıpkı Bogdan Bogdanovic'in yaptığı gibi, hayalini kurduğu NBA de gidebilir.



