Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması!
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30 Kasım 2024 20:11
Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Dyshawn Pierre, 29 Kasım Cuma günü (dün) oynanan Emporio Armani Milano karşılaşmasında sağ baldır bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ baldır bölgesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

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