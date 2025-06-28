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Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Errick McCollum

Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'dan Ocak ayında gelen Errick McCollum ile yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 28 Haziran 2025 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 11:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Errick McCollum
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Fenerbahçe Beko'da Ocak ayında gelen Errick McCollum ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'nin resmi hesaplarından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Errick McCollum'a teşekkürlerimizle!

Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının Ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır.

Errick McCollum'a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."

GALATASARAY'A GİDİYOR

Errick McCollum, Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası Galatasaray MCT Technic'e imza atacak.


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