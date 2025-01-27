Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı açıkladı

Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anderson Talisca bugün (pazartesi) akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı açıkladı
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27 Ocak 2025 17:30
Son güncelleme 27 Ocak 2025 17:47
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Kulübümüz Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a gelecek. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bugün (pazartesi) saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.

Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.



UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe için yola çıkan Anderson Talisca, uçaktan bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.



 
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