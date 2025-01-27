Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a gelecek. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bugün (pazartesi) saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.
Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.
UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI
Fenerbahçe için yola çıkan Anderson Talisca, uçaktan bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
"Kulübümüz Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
İSTANBUL'A GELİYOR
Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a gelecek. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bugün (pazartesi) saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.
Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.
UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI
Fenerbahçe için yola çıkan Anderson Talisca, uçaktan bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.