Fenerbahçe Alagöz Holding'in konuğu Tango Bourges Basket

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu son maçında 1 Mart Çarşamba günü Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding'in konuğu Tango Bourges Basket
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28 Şubat 2023 16:12
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu son maçında 1 Mart Çarşamba günü Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibiyle karşılaşacak.

Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip A Grubu'nda oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda.

13 mücadelede 8 galibiyet ve 5 yenilgi alan Fransız ekibi grupta 3. sırada yer alıyor.

İki takımın İstanbul'da oynanan maçından Fenerbahçe Alagöz Holding 83-64'lük galibiyetle ayrılmıştı.

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