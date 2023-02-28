Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu son maçında 1 Mart Çarşamba günü Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibiyle karşılaşacak.
Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip A Grubu'nda oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda.
13 mücadelede 8 galibiyet ve 5 yenilgi alan Fransız ekibi grupta 3. sırada yer alıyor.
İki takımın İstanbul'da oynanan maçından Fenerbahçe Alagöz Holding 83-64'lük galibiyetle ayrılmıştı.
Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertli ekip A Grubu'nda oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda.
13 mücadelede 8 galibiyet ve 5 yenilgi alan Fransız ekibi grupta 3. sırada yer alıyor.
İki takımın İstanbul'da oynanan maçından Fenerbahçe Alagöz Holding 83-64'lük galibiyetle ayrılmıştı.
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