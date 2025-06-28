Fenerbahçe, Al Nassr'ı ikna etti; hedef 1 Temmuz

HEDEF: 1 TEMMMUZ

İKNA OLDU

Al Nassr'ın 21 yaşındaki golcüsü, Avrupa'ya dönüp Fenerbahçe'ye imza atmaya oldukça açık.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.



77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU



Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.

