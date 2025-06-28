Fenerbahçe, Al Nassr'ı ikna etti; hedef 1 Temmuz

Fenerbahçe, Jhon Duran transferi konusunda kulübü Al Nasr ile anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Duran'ın kiralık transferi konusunda kesin anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, Duran'ın Fenerbahçe'ye evet demesi durumunda ayrılığı resmen onaylayacak.
HEDEF: 1 TEMMMUZ
Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı ikna etmek için her yola başvuruluyor. Kolombiya'ya giden Futbol Direktörü Devin Özek, yüz yüze görüşüp, yeni sezondaki projeyi ve genç futbolcunun bu projedeki önemini anlattı.
Teknik Direktör Jose Mourinho da Kolombiyalı oyuncuyla telefonla diyalog kurdu. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran transferini forma lansmanına yetiştirmeyi hedefliyor.
İKNA OLDU
Sky Sport DE'nin haberine göre Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Devin Özek'in Kolombiya'da genç futbolcuyu ikna ettiği öne sürülürken Duran'ın sarı-lacivertli ekibin şartlarını kabul ettiği ifade edildi.
Al Nassr'ın 21 yaşındaki golcüsü, Avrupa'ya dönüp Fenerbahçe'ye imza atmaya oldukça açık.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.
77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Duran'ın kiralık transferi konusunda kesin anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, Duran'ın Fenerbahçe'ye evet demesi durumunda ayrılığı resmen onaylayacak.
HEDEF: 1 TEMMMUZ
Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı ikna etmek için her yola başvuruluyor. Kolombiya'ya giden Futbol Direktörü Devin Özek, yüz yüze görüşüp, yeni sezondaki projeyi ve genç futbolcunun bu projedeki önemini anlattı.
Teknik Direktör Jose Mourinho da Kolombiyalı oyuncuyla telefonla diyalog kurdu. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran transferini forma lansmanına yetiştirmeyi hedefliyor.
İKNA OLDU
Sky Sport DE'nin haberine göre Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Devin Özek'in Kolombiya'da genç futbolcuyu ikna ettiği öne sürülürken Duran'ın sarı-lacivertli ekibin şartlarını kabul ettiği ifade edildi.
Al Nassr'ın 21 yaşındaki golcüsü, Avrupa'ya dönüp Fenerbahçe'ye imza atmaya oldukça açık.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.
77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.
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