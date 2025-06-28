28 Haziran
Palmeiras-Botafogo RJ
19:00
28 Haziran
Benfica-Chelsea
23:00
28 Haziran
Rosenborg-Viking
19:00
28 Haziran
Hoedd-Mjoendalen
15:00
28 Haziran
Kongsvinger-Raufoss
15:00
28 Haziran
Lillestroem-Sogndal
17:00
28 Haziran
Moss-Egersund
17:00
28 Haziran
Odds Ballklubb-Start
17:00
28 Haziran
Skeid-Aalesund
17:00
28 Haziran
Stabaek-Ranheim
17:00
28 Haziran
Viborg-Randers FC
13:00
28 Haziran
Club Brugge-Kortrijk
13:00
28 Haziran
Kazan-KamAZ
13:00
28 Haziran
FC Nordsjaelland-AC Horsens
14:00
28 Haziran
Hvidovre-Broendby IF
15:00
28 Haziran
Sion-Xamax
17:00
28 Haziran
Alloa Athletic-Livingston
17:00
28 Haziran
Alkmaar-Kilmarnock
17:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
28 Haziran
SJK-IFK Mariehamn
3-029'
28 Haziran
Haka-Ilves
18:00
28 Haziran
FC KTP-FF Jaro
20:00
28 Haziran
Oulu-VPS
23:00
28 Haziran
Vila Nova-Atletico GO
22:00
29 Haziran
Athletico Paranaense-Coritiba
00:30
28 Haziran
Vasteras SK-Landskrona BoIS
14:00
28 Haziran
Oergryte FF-Helsingborg
14:00
28 Haziran
GIF Sundsvall-Östersunds
16:00
28 Haziran
Trelleborgs FF-IK Oddevold
16:00
28 Haziran
Hammarby-Halmstads BK
16:00
28 Haziran
Oesters IF-Sirius
18:30

Fenerbahçe, Al Nassr'ı ikna etti; hedef 1 Temmuz

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın transferi konusunda kulübü Al Nassr'ı ikna etti.

calendar 28 Haziran 2025 10:33 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 10:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Al Nassr'ı ikna etti; hedef 1 Temmuz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Jhon Duran transferi konusunda kulübü Al Nasr ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Duran'ın kiralık transferi konusunda kesin anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, Duran'ın Fenerbahçe'ye evet demesi durumunda ayrılığı resmen onaylayacak.

HEDEF: 1 TEMMMUZ

Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı ikna etmek için her yola başvuruluyor. Kolombiya'ya giden Futbol Direktörü Devin Özek, yüz yüze görüşüp, yeni sezondaki projeyi ve genç futbolcunun bu projedeki önemini anlattı.

Teknik Direktör Jose Mourinho da Kolombiyalı oyuncuyla telefonla diyalog kurdu. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran transferini forma lansmanına yetiştirmeyi hedefliyor.

İKNA OLDU


Sky Sport DE'nin haberine göre Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Devin Özek'in Kolombiya'da genç futbolcuyu ikna ettiği öne sürülürken Duran'ın sarı-lacivertli ekibin şartlarını kabul ettiği ifade edildi.

Al Nassr'ın 21 yaşındaki golcüsü, Avrupa'ya dönüp Fenerbahçe'ye imza atmaya oldukça açık.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı.

77 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.



>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.