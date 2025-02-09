Fenerbahçe Ahmetcan Kaplan için yeniden devrede!

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de yine stoper transferi gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler, milli futbolcu Ahmetcan Kaplan için yeniden devreye girdi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Samet Akaydin ile yollarını ayıran, Serdar Aziz'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ise sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Bunun üzerine Milan Skriniar ve Diego Carlos'u renklerine katan sarı lacivertlilerde savunmadaki kabus kaldığı yerden devam ediyor.
Kupadaki Erzurum mücadelesi pahalıya patladı. Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku ve Diego Carlos yaşadıkları sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Bu yüzden elinde sadece Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü kalan sarı-lacivertliler, sezon başında ve ara transfer döneminde gündeme gelen Ajax'ın yıldızı Ahmetcan Kaplan için yeniden harekete geçti.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI
22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetim, savunmada yaşanan sıkıntıları gidermek istiyor.
BU SEZON 8 MAÇ
2003 doğumlu futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda Ajax forması ile 8 maça çıktı. Kaplan, bu karşılaşmalarda 1 kez de ağları havalandırdı.
Samet Akaydin ile yollarını ayıran, Serdar Aziz'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ise sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Bunun üzerine Milan Skriniar ve Diego Carlos'u renklerine katan sarı lacivertlilerde savunmadaki kabus kaldığı yerden devam ediyor.
Kupadaki Erzurum mücadelesi pahalıya patladı. Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku ve Diego Carlos yaşadıkları sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Bu yüzden elinde sadece Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü kalan sarı-lacivertliler, sezon başında ve ara transfer döneminde gündeme gelen Ajax'ın yıldızı Ahmetcan Kaplan için yeniden harekete geçti.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA PLANI
22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetim, savunmada yaşanan sıkıntıları gidermek istiyor.
BU SEZON 8 MAÇ
2003 doğumlu futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda Ajax forması ile 8 maça çıktı. Kaplan, bu karşılaşmalarda 1 kez de ağları havalandırdı.