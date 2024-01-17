Fenerbahçe - Adanaspor: 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u ağırlayacak.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe - Adanaspor: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2024 20:00
Son güncelleme 17 Ocak 2024 20:08
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev yapacak.

Fenerbahçe'de geçen yıl Mart ayında sakatlanan Lincoln Henrique, yaklaşık 10 ay sonra sahaya çıkacak. 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic ise sarı-lacivertli formayla ilk maçına Adanaspor karşısında çıkacak.

11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Krunic, Bartuğ, Mert Hakan, Emre Mor, King, Batshuayi

Adanaspor: Ahmet, Fatih, Evren, Lukaku, Ferhat, Kubilay, Dabo, Harun, Dimitri, Burhan, Fernandes




KRAL ORANLARLA İDDAA.COM'DA OYNA



Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Sıkışık takvim nedeniyle üst üste maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadroyu tercih etmesi bekleniyor.

Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

KRUNIC İLK KEZ OYNAYABİLİR

Fenerbahçe'nin Milan'dan kiraladığı Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic, maçta şans bulması halinde sarı-lacivertli formayı ilk kez terletecek.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Adanaspor tarihleri boyunca toplam 46 kez karşılaştı. Bu maçların 23'ünü Fenerbahçe kazanırken, 8 maçtan Adanaspor galip ayrıldı. 15 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 79 gol atarken, Adanaspor 36 gol kaydetti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery