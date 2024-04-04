Fenerbahçe - Adana Demir maçı sonrası kavga çıktı! Murat Sancak açıklama yaptı!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4 golle geçtiği maçın ardından kavga çıktı. Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın yardımcısı arasında çıkan tartışma sonrası sinirler gerildi. Murat Sancak konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Adana Demir maçı sonrası kavga çıktı! Murat Sancak açıklama yaptı!
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04 Nisan 2024 00:25
Son güncelleme 04 Nisan 2024 00:33
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından tansiyon yükseldi.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Adana Demir'i 4 golle geçerken mücadele sonrası kavga çıktı.

TARTIŞMA OTOPARKTA BAŞLADI

Maçın ardından Ülker Stadı otoparkında sinirler gerilirken araya güvenlik ekipleri girdi ve olayın büyümesinin önüne geçildi.

SANCAK'TAN MERT HAKAN TEPKİSİ

Müsabaka sonrası stadyuma gelen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, maç sonunda otoparkta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli görevlilerle tartıştı.

Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirspor'da Gökhan Göktürk'e hakaret edip tehdit içerikli mesaj gönderdiğini söyleyen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli futbolcuya tepki gösterdi.

SERDAR DURSUN'U DURDURUP MERT HAKAN'I ŞİKAYET ETTİ

Olaylar nedeniyle öfkelenen Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.

"SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZÜ TEHDİT ETMİŞ"

Olay sonrası Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Mert Hakan'ın şoförü Volkan, sportif direktörümüz Gökhan Göktürk'e küfredip üzerine saldırmış. Maçtan önce de mesaj atmış '5 tane adam ayarladım' diye. Adana'daki maçta yaşanan gerilimi, bu maça kadar taşımışlar." ifadelerini kullandı.

METİN KORKMAZ SERZENİŞTE BULUNDU

Adana Demirspor da Başkan Metin Korkmaz da yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli görevlilere serzenişte bulundu.

Yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli Mert Hakan'a tepki gösteren Başkan Metin Korkmaz, sarı lacivertli oyuncunun şoförünün Adana Demirsporlu yetkili Gökhan Göktürk'e küfür ettiğini belirtip tehditler savurduğunu kaydetti.

"O OLAYIN DİBİNE İNMEK LAZIM"

Maç sonu basın mensuplarına açıklamalar yapan Selahattin Baki ise yaşanan gerilimin sorulmasına üzerine, "Onunla ilgili erken konuşmak için o olayın dibine inmek lazım. Kendi aramızda, Sayın Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, Sayın Burak Kızılhan ben olayların bir kısmına şahidiz, bir kısmına değiliz. Onun için dibine indikten sonra konuşmak çok daha faydalı olur." yanıtını verdi.

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