Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına konuk oldu. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe, 73. dakikada Michy Batshauyi ile öne geçerken, HangiKredi Ümraniyespor bu gole 78. dakikada Umut Nayir ile karşılık verdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 89. dakikada Tomislav Glumac (kendi kalesine) attı.



Ümraniyespor'un 90+8. dakikada Umut Nayir ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Bu karar sonrası Onur Atasayar kırmızı kart gördü.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 41 puana yükseldi. Ümraniyespor, 14 puanda kaldı.



Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor, Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.



JORGE JESUS'TAN 6 RÖTUŞ



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de geniş bir değişiklik yaptı.



Portekizli teknik adam, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada kupadaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda 6 değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de değerlendirdiği İrfan Can Eğribayat, Arda Güler, Miha Zajc ve İsmail Yüksek'i kulübeye çekerken, Bright Osayi-Samuel ve Joshua King kadroda yer almadı.



68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de değerlendirdi.



Jorge Jesus, HangiKredi Ümraniyespor karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsü Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den oluştu. Bu isimlerin önünde Willian Arao'yu görevlendiren Jesus, orta sahada İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo ve Diego Rossi'ye şans tanıdı. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.



Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Miha Zajc, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun ise maça yedek başladı.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, HangiKredi Ümraniyespor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Joao Pedro'nun yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Bright Osayi-Samuel ve Joshua King ile Gustavo Henrique, teknik heyet kararıyla mücadelenin kadrosunda bulunmadı.



İRFAN CAN KAHVECİ İLK 11'E DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, HangiKredi Ümraniyespor maçına ilk 11'de başladı.



Cezası nedeniyle birer lig ve kupa müsabakasını kaçıran tecrübeli orta saha oyuncusu, cezasının bittiği ilk müsabakada ilk 11'de görevlendirildi.



FERDİ KADIOĞLU, SAĞ BEKTE



Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, HangiKredi Ümraniyespor müsabakasına sağ bekte başladı.



Sezon başından beri birçok pozisyonda gösterdiği performansla beğeni toplayan genç oyuncu, genel olarak sol bekte görev almıştı.



Teknik direktör Jorge Jesus, sağ bek pozisyonunda Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda 23 yaşındaki oyuncuyu burada görevlendirdi.



ORKUN, FENERBAHÇE'YE GEÇİT VERMEDİ



Fenerbahçe, 9. dakikada arka arkaya iki kez rakip kaleyi yokladı. Ümraniyespor kalecisi Orkun Özdemir, önce Rossi'nin ardından Batshuayi'nin pozisyonlarında gole izin vermedi.



VALENCIA'DAN İNANILMAZ HAREKETLER



Fenerbahçe, 13. dakikada gole çok yaklaştı. Rakip yarı sahanın ortasında topu alan Enner Valencia, 3 rakibinden sıyrıldı. Orkun'la karşı karşıya kalan Ekvadorlu golcü, kaleciyi de geçmek istedi ancak Orkun ona izin vermedi. Fenerbahçe, Valencia ile mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.



YİNE ENNER VALENCIA



Fenerbahçe, 38. dakikada Enner Valencia ile yine etkili oldu. Sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi, ceza alanı önündeki Valencia'ya çevirdi. Valencia'nın vuruşu yandan auta gitti.



VALENCIA ATTI, BAYRAK KALKTI



Fenerbahçe'de, Ümraniyespor karşısında ilk yarıda en çok pozisyona giren isim olan Valencia, 45. dakikada topu ağlara gönderdi. Savunmanın arkasında topla buluşan golcü futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ayağının dışıyla topu ağlara gönderdi. Ancak Valencia'nın pozisyonu için ofsayt bayrağı kalktı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



JORGE JESUS'TAN EMRE HAMLESİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk yarının sona ermesinin ardından oyuna müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Miguel Crespo yerini Emre Mor'a bıraktı.



FENERBAHÇE ETKİLİ OLDU



47. dakikada Ferdi arka direğe ortaladı. Rossi'nin kafayla çevirdiği topa son anda savunma müdahale etti.



EMRE VE BATSHAUYI ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ



59. dakikada Fenerbahçe'de Emre Mor ile Michy Batshuayi bir pozisyonda yaşadıkları anlaşmazlığın ardından kısa süreli tartışma yaşadı.



JESUS'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK



Jorge Jesus, 0-0 giden oyunun ardından 66. dakikada oyuna bir kez daha müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde Zajc ve Alioski oyuna girdi. Lincoln ve İrfan Can kenara geldi.



ÖNCE DİREK, SONRA GOL



Ümraniyespor, 71. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Geraldo'nun vuruşu direkten dışarıya gitti.



Fenerbahçe, 73. dakikada golü buldu. Attila Szalai, uzun topta savunmanın arkasına sarkan Michy Batshuayi'yi topla buluşturdu. Batshuayi, kaleci Orkun'dan da sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.



UMUT NAYİR DENGE GETİRDİ!



Ümraniyespor, 78. dakikada skoru eşitledi. Savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir, Durel Avounou'nun pasıyla topla buluşturdu. Umut, kaleci Altay'ı da geçerek topu filelere gönderdi.



SERDAR, KALECİYİ GEÇEMEDİ



Fenerbahçe, 82. dakikada gole çok yaklaştı. Sol kanattan Alioski'nin ortasında Serdar Dursun, etkili bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Orkun bu topu çıkarmayı başardı.



FENERBAHÇE GOLÜ BULDU!



Fenerbahçe, 89. dakikada bir kez daha öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Enner Valencia'nın ortaladığı topu Tomislav Glumac kendi ağlarına gönderdi. Valencia için önce ofsayt bayrağı kalktı. Ardından VAR'da izlenen pozisyon sonrası gol kararı verildi.



ÜMRANİYE'DE İNANILMAZ SON!



Ümraniyespor, 90+8. dakikada Umut Nayir ile bir gol daha buldu ve yeniden eşitliği yakaladı. Bu pozisyon VAR'da izlenirken, pozisyon başlangıcında Batshuayi'ye faul tespit edildi. Umut Nayir'in golü iptal edildi. Bu karar sonrası Onur Atasayar kırmızı kart gördü.



Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmadaki ilk etkili atak, 10. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin sağ ayağıyla plase vuruşunda, kaleci Orkun Özdemir topu çeldi. Sağ çapraza açılan topa bu kez Batshuayi vurdu. Orkun'un bir kez daha önlediği topu Rossi kafayla tamamlamak istedi. Meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



13. dakikada orta sahadan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Valencia, kaleci Orkun Özdemir ile karşı karşıya kaldı. Valencia, Orkun'u da çalımlamak isterken, son anda meşin yuvarlağı çelen Orkun mutlak bir golü önledi.



Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.



