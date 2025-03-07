Fenerbahçe 25 maç sonra kalesinde 3 gol gördü

Fenerbahçe, 25 maç sonra kalesinde 3 gol görerek son olarak AZ Alkmaar karşısında yaşadığı savunma zafiyetini tekrarladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe 25 maç sonra kalesinde 3 gol gördü
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07 Mart 2025 00:28

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ı konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Rangers, 3-1'lik skorla kazandı.

25 MAÇ SONRA KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ

Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü.

EN SON AZ ALKMAAR MAÇINDA 

Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.

 




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