Fenerbahçe 25 maç sonra kalesinde 3 gol gördü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ı konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Rangers, 3-1'lik skorla kazandı.
25 MAÇ SONRA KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ
Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü.
EN SON AZ ALKMAAR MAÇINDA
Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.
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