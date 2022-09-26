Feghouli'den Galatasaray'a şok dava!

Birçok önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa'da da gündem olmuştu. Bu gelişmelerin yanı sıra sarı kırmızılılara kötü bir haber geldi. Galatasaray'da aralıksız 5 yıl geçirmesinden sonra takımdan ayrılan Sofiane Feghouli'den kulübe şok bir dava geldi.5 sezonluk Galatasaray kariyerinde 20 milyon Euro'dan fazla para kazanan Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erdi.Geçen 3 buçuk aylık sürede kendisine Türkiye ve Avrupa'da takım bulamayan Feghouli'nin, sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikâyet ettiği ve toplam 1.6 milyon Euro'luk (28.5 milyon TL) dava açtığı ortaya çıktı.Burak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu; birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti.Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, bir anda Feghouli'nin gelen 1.6 milyon Euro'luk faturanın şokunu yaşadı.2017 yazında Galatasaray'a gelen 'Soso' lakaplı yıldız oyuncu, 2 şampiyonluğa katkı yaptıktan sonra düşüşe geçti. Fiziğine iyi bakmayan Feghouli sık sakatlıklar yaşadı ve istikrarsız performansı yüzünden 33 yaşında kulüpsüz kaldı.Feghouli, Galatasaray'a 2017 yılında transfer oldu. Tecrübeli isim Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 138 maça çıktı. Feghouli, 138 karşılaşmada 30 gol attı ve 31 asist yaptı.