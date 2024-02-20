Fatmagül Çevik, Avrupa'da dördüncü oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda Fatmagül Çevik, koparmada 107 kiloluk kaldırışıyla dördüncü oldu.
Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dokuzuncu ve son gününde ay-yıldızlı sporculardan kadınlar +87 kiloda Tuana Süren ile Fatmagül Çevik, madalya mücadelesine çıktı.
Milli haltercilerden Fatmagül Çevik, koparmada 107 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.
Koparmada Gürcistan'dan Anastasiia Hotfrid 117 kiloluk kaldırışıyla birinci olurken, Birleşik Krallık'tan Emily Campbell 112 kiloluk kaldırışıyla ikinci, Ukrayna'dan Valentyna Kisil ise 108 kiloluk kaldırışıyla üçüncü oldu.
Milli haltercilerden Tuana Süren, koparmada 103 kiloluk ikinci denemesinde sol kolu dirseğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan çekildi.
Yarışma, kadınlar +87 kiloda silkme mücadelesiyle devam edecek.
Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dokuzuncu ve son gününde ay-yıldızlı sporculardan kadınlar +87 kiloda Tuana Süren ile Fatmagül Çevik, madalya mücadelesine çıktı.
Milli haltercilerden Fatmagül Çevik, koparmada 107 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.
Koparmada Gürcistan'dan Anastasiia Hotfrid 117 kiloluk kaldırışıyla birinci olurken, Birleşik Krallık'tan Emily Campbell 112 kiloluk kaldırışıyla ikinci, Ukrayna'dan Valentyna Kisil ise 108 kiloluk kaldırışıyla üçüncü oldu.
Milli haltercilerden Tuana Süren, koparmada 103 kiloluk ikinci denemesinde sol kolu dirseğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan çekildi.
Yarışma, kadınlar +87 kiloda silkme mücadelesiyle devam edecek.
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