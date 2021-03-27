Fatih Terim'in adalet göndermesine yönetimden destek çıkmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle 2 maç ceza almasının ardından tepkisini sosyal medyadan verdi. Bu sezon aldığı toplam ceza 6 maça yükselen deneyimli teknik adam, Twitter'daki profil fotoğrafını terazi yaparak adalet göndermesinde bulundu.Sarı-kırmızılı çok sayıda taraftar, profil fotoğraflarını aynı şekilde teraziye çevirerek hocaya destek oldu. Fatih Terim'e taraftarlar ve camianın büyük desteğine karşın yönetimin sessizliği dikkat çekti. Cezanın açıklanmasına saatler kala basına konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuya değinmemesi şaşırttı. Yönetim kurulu üyeleri de cezayla ilgili konuşmazken sosyal medyada da herhangi bir aktivitede bulunmadı. Bu durum camiada, "Hoca yine tek başına bırakıldı" yorumlarına neden oldu.Terim'e ilk destek Arda Turan'dan geldi. Galatasaray'ın tecrübeli ikinci kaptanı, Instagram hesabından terazi fotoğrafı paylaşarak hocasıyla dayanışma içerisinde olduğunu gösterdi. Muslera da profiline terazi fotoğrafı koydu.Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyan Tuncer Hunca, sosyal medyadan Terim'e verilen cezayı sert bir şekilde eleştirdi. Hunca, "Galatasarayımız'ın ve değerli hocamız Fatih Terim'in uğradığı haksızlıkları; endişe ve dehşetle takip etmekteyim. Verilen kararların, standartlardan uzak ve taraflı olduğunu tüm kamuoyu bilmektedir. Bu değişmeye mahkum düzenin takipçisi olduğumu herkesin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.