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Fatih Terim'den Pato transferi ısrarı

Galatasaray, Alan Carvalho için küçük pürüzleri gidermeye çalışıyor. Terim ayrıca Pato'nun da alınmasını istedi

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'den Pato transferi ısrarı
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23 Ocak 2019 09:40
Galatasaraylı yöneticilerden Şükrü Hanedar ve Abdurrahim Albayrak yurtdışında transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Dubai'de Alan Carvalho için küçük pürüzleri gidermeye çalışan iki yönetici bu oyuncunun kulübüyle görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Şükrü Hanedar ve Abdurrahim Albayrak Abu Dabi'ye de geçerek burada Pato için Tianjin Tianhai kulübünün yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor.

PATO ÖZEL OYUNCU

Pato konusunda önemli gelişmeler yaşanırken Teknik Direktör Fatih Terim'in 2 yöneticiyle görüşerek Alan Carvalho dışında Pato'nun mutlaka alınmasını istediği belirlendi. Her fırsatta Pato'yu çok beğendiğini söyleyen Terim'in yöneticilere, "Pato tam istediğim özelliklere sahip. Onu transfer edersek önemli bir avantaj elde ederiz. Pato çok özel bir oyuncu. Galatasaray'da büyük işler yapacağını düşünüyorum. Onu takıma kazandırmak için sizden özel bir çaba göstermenizi rica ederim" dediği ortaya çıktı.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Galatasaraylı yöneticiler Pato için Abu Dabi'de pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Brezilyalı futbolcunun da Sarı-Kırmızılılar'a çok sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.

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