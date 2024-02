Fatih Terim: 'Okan Buruk'u tebrik ediyorum'

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.Terim, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde seçim yaptı.Terim, "Spor" kategorisinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olduğu anların sevincini yansıtan ve Dursun Aydemir'a ait "Dünyanın Sultanları" isimli kare ile Galatasaray 'ın 2022-2023 sezonu şampiyonluk sevincini yansıtan ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un omuzlarda taşınırken görüldüğü Evrim Aydın'a ait "Taraftarın gözbebeği" isimli kareleri seçti.Terim, "Taraftarların gözbebeği" isimli kareyi seçmesindeki temel nedenin, Buruk'un Galatasaray'dan yetişen bir teknik direktör olarak gösterdiği başarı olduğunu belirterek, "Şampiyon olmak hiç kolay bir şey değil, o nedenle hem Okan hocayı tebrik ediyorum hem de onu seçiyorum. Önemli bir iş yaptı kendisi. Başarısı nedeniyle oraya layık bulunması, oyuncuları tarafından takdir edilmesi çok hoş ve doğru." diye konuştu."Dünyanın Sultanları" isimli kareyi seçmesinin nedeninin de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı olduğuna işaret eden Terim, şunları söyledi:"Her ne kadar diğer başarılarını da alkışladıysak, daha önce başka başarıları da olsa kızlarımızın başarılı olmayı tekrardan becerebilmek, aynı yerde kalabilmek, bir üst başarıyı elde etmek de çok zor. Onun için kızlarımız geçen sene bizi, ülkemizi adeta başarıya doyurdular açıkçası. Hoş başarıya asla doymayız ama kendilerini takdirle seyrediyorum ve tebriklerimi yolluyorum."Terim, fotoğrafın yansıttığı mücadeleyi ailecek seyrettiklerini aktararak, "Maçı koltukların tepelerinde heyecanla seyrettik. Bu ülkenin kadınlarının neler yapabileceğini Filenin Sultanları gösterdi. Onlar dünyanın sultanları, doğru bir başlık. Birçok başarıları olmuştu, bu da o başarıları taçlandırdı." ifadesini kullandı."Çevre ve Yaşam" kategorisinde İstanbul'da dolunayın Galata Kulesi ile görüntülendiği Cem Tekkenişoğlu'na ait "Galata'da dolunay" karesini seçen Terim, "Adana Demirspor'dan Galatasaray'a transfer olduğumda, İstanbul'da en sık zaman geçirdiğim yerlerden biriydi Galata. Her daim iyi olduğum, bende güzel duygular uyandıran bir semttir. 'Galata'da Dolunay' fotoğrafına baktığımda çok özel bir kare olmasının yanı sır, bu fotoğraf bana o günleri de hatırlattı." diye konuştu.Terim, "Haber" kategorisinde seçimini Mahmut Serdar Alakuş'a ait "Gökyüzü akrobasisi" başlıklı fotoğraftan yana kullanarak, şunları kaydetti:"Bana sık sorulan bir sorudur; 'Futbolcu veya teknik direktör olmasaydınız, hangi mesleği seçerdiniz?' Pilot olmayı isterdim. Gökyüzünde, bulutların ötesinde bulunmak bana kendimi her zaman özgür hissettirmiştir. Türk Yıldızları'nın gösterilerini de yıllardır hayranlıkla takip ediyorum."Deprem ve Gazze fotoğraflarına bakarken seçim yapmakta zorlandığını belirten Terim, "Deprem: Umut" kategorisinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binanın enkazından 29 saat sonra sağ çıkarılan 6 aylık bebek Ayşe Vera Yılmaz'ın görüldüğü, Aytuğ Can Sencar tarafından çekilen "Depremin umudu" karesini seçti.Terim, "Tarih boyunca büyük depremler yaşayan bir ülkeyiz ve maalesef büyük kayıplar yaşadık. 'Depremin umudu' fotoğrafı beni çok düşündürdü, fotoğrafa uzunca baktım. İnsanlar, sadece birkaç saniye içinde ailelerini, evlerini, dostlarını kaybederken 29 saat sonra 6 aylık bebek, annesi ile yeni bir hayata başlıyor." dedi."Gazze:Kanıt" kategorisinde de seçimini Belal Khaled'in objektifine yansıyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan bir çocuğun hastane zemininde yatan yaralı annesine bakışının görüldüğü "Anneye bakış" isimli kareden yana kullanan Terim, şunları söyledi:"Anneye bakış fotoğrafı ise savaşın soğuk yüzünü gösteriyor bize. Yaralı çocuğun, tüm acısını içine atıp yaralı annesini beklemesi anne ve çocuk arasındaki bağın hangi şartta olursa olsun ne güçlü olduğunu bir kez daha hatırlattı bana. Umarım barışın hakim olduğu bir dünyada, çocuklar mutlu ve çocukluklarını kaçırmadan yaşamaya devam eder, en büyük dileğim bu."