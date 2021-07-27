Fatih Terim: "Gedson Türkiye'de Galatasaray'da oynar"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gedson Fernandes hakkında konuştu.

Haber; Sabah
Abone Ol
Fatih Terim: 'Gedson Türkiye'de Galatasaray'da oynar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2021 17:24
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gedson Fernandes'in transferi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Benfica'nın Gedson'u bırakmak istemediğini ve Gedson'un da Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda forma giymeyeceğini düşündüğünü belirten Fatih Terim, "Gedson, Galatasaray'ı çok seviyor; biz de onu çok seviyoruz. Ancak Benfica, bu sene Gedson'u vermek istemediklerini ifade ettiler. Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu söylendi ama onun Galatasaray'dan başka bir kulüpte oynayacağını düşünmüyorum" dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.