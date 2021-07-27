Fatih Terim: 'Gedson Türkiye'de Galatasaray'da oynar'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gedson Fernandes'in transferi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.



Benfica'nın Gedson'u bırakmak istemediğini ve Gedson'un da Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda forma giymeyeceğini düşündüğünü belirten Fatih Terim, "Gedson, Galatasaray'ı çok seviyor; biz de onu çok seviyoruz. Ancak Benfica, bu sene Gedson'u vermek istemediklerini ifade ettiler. Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu söylendi ama onun Galatasaray'dan başka bir kulüpte oynayacağını düşünmüyorum" dedi.



