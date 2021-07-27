Fatih Terim: 'Morutan makul bir fiyata olabilir'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transferi gündemde olan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan için PSV Eindhoven maçının öncesindeki basın toplantısında mesaj yolladı.



Oyuncunun makul bir fiyata gelebileceğini kaydeden deneyimli teknik adam, "Olimpiu Morutan'ı beğeniyorum. Açıklamalarını da izledim, paramız olmadığını biliyor herhalde. Makul bir fiyata olabilir. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri daha önce burada o zevki verdi. Top ayağındayken herkes beğenir." dedi.

MORUTAN: "G.SARAY OLURSA SEVİNİRİM"



4-1 kazandıkları Universitatea Craiova maçında bir gol atan Morutan karşılaşmanın ardından Galatasaray hakkında konuştu. Rumen futbolcu "Becali kimi koyacağını en iyi bilir. Eleştirirler daha ileri gitmemi sağlıyor. Daha ucuza transfer olabilmek adına ilk iki maç kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Galatasaray'a transfer olursam mutlu olurum. Neler olacak göreceğiz. Alexandru Cicaldau'yu transfer için tebrik etmek istiyorum. Ona iyi şanslar diliyorum" dedi.



"10 MİLYON EUROYA SATARIM"



FCSB Başkanı Gigi Becali ise daha sonra açıklamayı yaptı; "Octavian Popescu, Florinel Coman, Andrei Cordea mutlaka oynayacaktır. Olimpiu Morutan'ın takımdaki yerini kaybetmesi muhtemel görünüyor. Olimpiu Morutan'ın açıklamalarına şaşırdım. Galatasaray'dan herhangi bir teklif almadık. Alexandru Cicaldau transferinden önce de bir kişi Darius Olaru için ne kadar istediğimi sordu, 10 Milyon € dedim ve konu kapandı. Galatasaray'ın Morutan'ı alacak parası var ama onu transfer etmek isterler mi bilmiyorum. Aslında oyuncu satmak istemiyorum. Ülke futbolu olarak gerideyiz, güçlü bir takım oluşturarak büyük takımları yenmek istiyoruz. ANcak Galatasaray 10 milyon euro verirse satarım."



22 yaşındaki Morutan geçen sezon 36 maçta 8 gol atarken 15 golün de hazırlayıcısı olmuştu.







