Fatih Terim, PSV Eindhoven maçı 11'ini verdi

"GHEZZAL'I BAŞKAN DA BEN DE ÇOK İSTEDİK"

"MORUTAN ZEVK VERECEK BİR OYUNCU, OLABİLİR"

"AVRUPA İLE MAKAS ÇOK AÇILDI"

"BAZI ŞEYLERİ YANLIŞ ANLIYORSUNUZ"

"BANA DENK GELİR AMA ŞİKAYET ETMEM"

"BİRDENBİRE OĞULCAN'A LİSANS VERMEDİLER"

"İSTEMEMİŞİM, ALIOSKI, 3 SENE 7,5 MİLYON EURO"

"3-1'DEN SONRA PSV'NİN POZİSYONU YOK"

"GALATASARAY EN İYİ OYNAYAN TAKIMDI"

"20-25 ARASI YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ OLACAK"

FERNANDO MUSLERA: "BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM"









Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve oyuncularından Fernando Muslera, PSV Eindhoven ile 5-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanııtladı. Fatih Terim karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11'ini de verdi:Öte yandan Fatih Terim, daha çok transfer yapacaklarını kaydederken Gedson Fernandes için,dedi."Bizim amacımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. Ciddi bir jenerasyon bırakmak istiyorum.Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor.""Olimpiu Morutan'ı beğeniyorum. Açıklamalarını da izledim, paramız olmadığını biliyor herhalde. Makul bir fiyata olabilir. Zevk verecek oyunculardan birisi. Abileri daha önce burada o zevki verdi. Top ayağındayken herkes beğenir. 2000'de giderken güzel bir takım bırakmıştım, yine öyle bir takım bırakmak istiyorum. Bu yüzden taraftarımıza ihtiyacımız var.""2000'de giderken güzel bir takım bırakmıştım, yine öyle bir takım bırakmak istiyorum. Bu yüzden taraftarımıza ihtiyacımız var. Avrupa ile makas çok açıldı. Avrupa kulüplerinin bulduğu oyuncuyu biz de buluyoruz. 15-16 oyuncuya 20 milyon verebilir miyiz? Veremeyiz. Bugünlere geldiğimiz zaman onlarla başa çıkabiliriz. Belki tarihte ilk defa altyapımıza bütçe koyacağız. Tarihte yok ama herkesin bütçesi var. Onlar da 10 milyon euro vermek hiçbir şey. Bu para verdikleri her oyuncu da büyük yıldız olmuyor, onlar da zarar ediyor."İlk maçta 3'lü oynadık, 4'e döndük. Arkadaşlar, bir strateji yaparsanız, bu da onlardan bir tanesiydi. Oyunu tutmak istedik. Daha az pozisyon vermek istedik. Bunu 15-20 dakika düşündük. 17. dakikada normal düzene döndük. Bizde bir huy vardır, o gün değişik olan neyse, ona gönderme yapılır. Kazansanız, dahi olursunuz. Çok sık konuşmadığımız için sanırım bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Ya da söylenenlere inanıyoruz.Mayıs'tan sonra olanlara iyi bakmak lazım. 11 oyuncu kaybettik. Mali sıkıntılar, UEFA'nın cezalandırması nedeniyle 3 sene oyuncu kiraladık. Bu bana denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Linnes, Okan, Şener ve bizle de değil. Toplam 11.Birdenbire de Oğulcan'a lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba da korona oldu. Olduk 13-14. Sağ bek yok, orta saha sıfır. Bir tane var Aytaç! O da 6 numara değil, 8 numara Ben bunları demedim, demiyorum da.Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı! Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin. Ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa sürede kalite için bu finansal yükün altına girmeyeceğiz. Ben bazı isimleri istememişim! Ezgjan Alioski 3 sene 7,5 milyon euro!Biz 3 seneden vazgeçmedik. Hiçbir zaman da böyle bir şey demedim. Belki de kimsenin başına gelmeyecekler şeyler, benim başıma geldi. 75. saniyede gol yedik, ne çalıştıysak oradan yedik. 3-1'e kadar PSV'nin pozisyonu yok ama biz pozisyon bulmakta zorlandık."İki sene şampiyon olduk. Türkiye Kupası ve Süper Kupayı aldık. 8 galibiyetle gelirken, pandemi çıktı. O günden bugüne istikrarı oturtamadık. Bazı bölgede 2 oyuncumuz varken onları kaybettik, 3 oyuncumuzu sokmak zorunda kaldık. Bunlar istikrardan uzak şeyler. İki golle şampiyonluğu kaybettik. Önceki sene Galatasaray sizlere göre en iyi oynayan takımdı. Pandemi nedeniyle istikrarı kaybettik, buralara da çok girmek istemiyorum.""Boey yeni sağ bekimiz, Alex de Rumen orta saha oyuncumuz, Van Aanholt da sol bekimiz. 20-25 yaş arası yetenekli oyuncularımız olacak. Ben, ekibim ve scoutlarımızın uzun zamandır izlediği oyuncuları almaya devam edeceğiz. Rakamlarımı da dikkatli izleyin.""Talihsiz bir maç yaşadım. Kalecilerin kariyerlerinde bu tip şeyler olabiliyor. Böyle olsun istemezdim. Pek çok destek mesajı aldım. Türkiye'deki kalecilerle sürekli görüşüyorum. Çıkarmam gereken dersleri aldım. Başta hocam, taraftarlar ve herkes bana destek verdi. Benim için en büyük kâr bu oldu. Fizik ve mental olarak hazır geldim. Önemli bir şampiyonadan çıktım, maç oynadım ve bir haftada pek çok şey kaybetmezsiniz. Kalecilerin ve futbolcularsın hayatında bu tip maçlar olabiliyor. Daha iyi olmak için bu maçlardan da ders almak lazım."