Fatih Terim: "Alioski'yi tabii ki istemem"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alioski'nin transferine onay vermediğini söyledi.

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Fatih Terim: 'Alioski'yi tabii ki istemem'
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27 Temmuz 2021 17:21
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında Ezgjan Alioski'nin transferini maliyeti nedeniyle istemediğini kaydetti.

Alioski'nin 3 sene için 7,5 milyon euro istediğini kaydeden Terim, "Şu oyuncular gelmiş, ben hayır demişim. Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene 7,5 milyon deniyorsa, normal sol bek de değil, tabii ki kabul etmem." ifadelerini kullandı.

Leeds United ile sözleşmesi biten Alioski, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli ile görüşmeler sürdürüyor.


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