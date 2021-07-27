Fatih Terim: 'Alioski'yi tabii ki istemem'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında Ezgjan Alioski'nin transferini maliyeti nedeniyle istemediğini kaydetti.



Alioski'nin 3 sene için 7,5 milyon euro istediğini kaydeden Terim, "Şu oyuncular gelmiş, ben hayır demişim. Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene 7,5 milyon deniyorsa, normal sol bek de değil, tabii ki kabul etmem." ifadelerini kullandı.



Leeds United ile sözleşmesi biten Alioski, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli ile görüşmeler sürdürüyor.



