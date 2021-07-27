Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Rachid Ghezzal'ın transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.



"Racid Ghezzal'ı kim istemez?" diyen Fatih Terim, "Bizim amacımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. Ciddi bir jenerasyon bırakmak istiyorum. Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben ve başkan da. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor."



"20-25 ARASI YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ OLACAK"



"Boey yeni sağ bekimiz, Alex de Rumen orta saha oyuncumuz, Van Aanholt da sol bekimiz. 20-25 yaş arası yetenekli oyuncularımız olacak. Ben, ekibim ve scoutlarımızın uzun zamandır izlediği oyuncuları almaya devam edeceğiz. Rakamlarımı da dikkatli izleyin."



