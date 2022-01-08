Fatih Terim'den yardımcı kararı!

Galatasaray'da yönetimin, Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörünü teknik ekibine katmasını istediği Fatih Terim, karşı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.



ELMANDER'İ İKNA ETTİ



Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından ve şu an Galatasaray'da scoutluk yapan Johan Elmander'le, teknik ekibine katmak için görüştüğü ve eski yıldızı ikna ettiği öğrenildi.



RIERA'YI GERİ ÇAĞIRDI



Ayrıca geçen sezon teknik heyette yer alan ve ailevi nedenlerden dolayı ülkesine giden Albert Riera'yı da geri çağırdığı belirtildi.



ARDA TURAN SEZON SONU



Takım kaptanlarından Arda Turan'a da sezon sonunda Florya'da sorumluluk verileceği bildirildi.







