Fatih Terim'den yardımcı kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimin kendisine yardımcı antrenör alması yönündeki teklife karşılık Johan Elmander ve Albert Riera'yı ekibine katacak. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den yardımcı kararı!
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08 Ocak 2022 09:19
Galatasaray'da yönetimin, Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörünü teknik ekibine katmasını istediği Fatih Terim, karşı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

ELMANDER'İ İKNA ETTİ

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından ve şu an Galatasaray'da scoutluk yapan Johan Elmander'le, teknik ekibine katmak için görüştüğü ve eski yıldızı ikna ettiği öğrenildi.

RIERA'YI GERİ ÇAĞIRDI

Ayrıca geçen sezon teknik heyette yer alan ve ailevi nedenlerden dolayı ülkesine giden Albert Riera'yı da geri çağırdığı belirtildi.

ARDA TURAN SEZON SONU

Takım kaptanlarından Arda Turan'a da sezon sonunda Florya'da sorumluluk verileceği bildirildi.




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