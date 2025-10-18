18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
0-014'
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
0-117'
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
0-015'
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
0-017'
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-017'
18 Ekim
Sheffield United-Watford
0-017'
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
0-016'
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
0-017'
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
0-058'
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
0-118'
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-253'
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
0-0DA
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
0-045'
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
1-245'
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
1-0DA
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-1DA
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-059'
18 Ekim
Brighton-Newcastle
0-017'
18 Ekim
Burnley-Leeds United
0-015'
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
0-116'
18 Ekim
M.City-Everton
0-017'
18 Ekim
Sunderland-Wolves
1-017'
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
0-01'
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: "Daha yeteneklisi yok!"

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Serie A'da yarın oynanacak Milan - Fiorentina karşılaşması öncesi İtalyan basınına röportaj verdi.

calendar 18 Ekim 2025 15:02
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: 'Daha yeteneklisi yok!'




Fiorentina ve Milan'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Serie A'da iki takımın 19 Ekim Pazar günü oynayacağı maç öncesi La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. 72 yaşındaki çalıştırıcı, İtalya'da top koşturan Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

"İTALYA İKİNCİ EVİM"

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un (Aralık 2023-Mayıs 2024) ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'dan Mayıs 2025'te ayrılan Terim, "Milan-Fiorentina maçını sizde kim kazanacak?" sorusu üzerine, "Dürüst olmak gerekirse maçı kesinlikle televizyondan ilgiyle izleyeceğim. Eğlenceli ve sonuna kadar çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Tüm Milan ve Fiorentina taraftarlarına kocaman bir sevgi gönderiyorum. İtalya'ya hâlâ büyük bir sevgim var. Orası benim ikinci evim ve her zaman öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA DAHA YETENEKLİSİ YOK"

"Serie A'da Kenan Yıldız gibi bir yeteneğin gelişimini görüyoruz. Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörü olarak, Juventus'un genç yıldızının ne kadar ileri gidebileceğini düşünüyorsunuz?" sorusuna tecrübeli teknik adam, "Avrupa'da Kenan Yıldız'dan daha yetenekli genç oyuncu göremiyorum. Yeni neslin en iyilerinden biri ve henüz 20 yaşında olduğu düşünüldüğünde ne kadar ileri gidebileceğini bilmiyoruz. Gelişip, dünyanın en iyilerinden biri olmak için önünde kesinlikle uzun bir yol var" cevabını verdi.

"BU ÜÇLÜYLE İYİ BİR KONUMDAYIZ"

"Türkiye'nin en iyisi mi?" sorusu da yöneltilen Fatih Terim, "Neyse ki Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi iki yıldızımız daha var. Bu üçlüyle iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Hepsi Avrupa'nın en üst düzey takımlarında oynuyor ve fark oluşturuyor" şeklinde konuştu.

