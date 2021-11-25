Fatih Terim'den Feghouli için sözleşme yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçı sonrasında Sofiane Feghouli ile ilgili açıklama yaptı.



Basın toplantısında "Sofine Feghouli'nin sözleşmesini uzatacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Fatih Terim "Sofiane Feghouli iyi bir profesyonel. Sofiane Feghouli olacaksınız, hocanız sizi oynatmayacak hatta bazen kenarda ısıtmayacak bile ve siz bir şey olmamış gibi suratınızı asmadan, üzüldüğünüzü belli etmeden çalışacaksınız. Saygı bekleyen insanların önce kendine saygısı olması lazım. Feghouli ve o tip oyunculara ömrüm boyunca saygı duydum. Mental tarafı güçlü olması gereken bir spor yapıyoruz Cezayir Milli Takımı'nda kaptan olmuş, Afrika Kupası almış, birçok ligde oynamış Feghouli'nin bu tavrı beni etkiliyor." dedi.



Fatih Terim ayrıca "Samimi bir ilişkimiz var. 'Hocanın bildiği vardır' diyor. Bir gün onunla konuştuk, o günden sonra oynamaya başladı. Her geçen gün daha da iyi olacak. Sahanın içerisinde bu tip profesyonellere ihtiyacımız var. Soyunma odasında gençlere sahip çıkmaya başladı. Ona teşekkür ederim. Kalbini ve iyi niyetini biliyorum. Çok kötü zamanlarında da oynattım. Kötü zamanda biz varız. Galatasaray mesela hiç iyiyken bizi çağırdı mı? İhtiyaç varken geldik. İnsanı yönetmek kolay değil. Hele hele egoları yüksek oyuncuları yönetmek hiç kolay değil." diye konuştu.





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