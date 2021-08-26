Fatih Terim'den ayrılık açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim, "Buradan kazancımız oynadığımız futbol oldu. Seyredene zevk veren bir futbol vardı. İkinci yarı yaptığımız 20-25 dakikalık tempo, 8-10 gol pozisyonunu getirdi. İlk yarı rakip kalemize gelmeden gol yedik. İlk yarıyı da önde bitirebilirdik. Bütün olarak iyi oynadık." ifadelerini kullandı.



"SEYİRCİNİN ETKİSİNİ GÖRDÜK"



"Oyuncularımı kutluyorum." diyerek sözlerini sürdüren Terim, "UEFA Avrupa Ligi'nde olmayı istedik. Güzel bir maç izlettik. Seyircimiz geldiğinde, bize nasıl etki ediyorlar, bir kez daha gördük." yorumunu yaptı.



"GENÇ OYUNCULAR İÇİN ZAMANLAMA ÖNEMLİ"



Barış Alper Yılmaz'ın maçtaki performansını takdir eden deneyimli teknik adam, "Taraftarlarımız, bazı oyuncuların hemen oynamasını istiyor. Genç oyuncular için zamanlama çok önemli. Çünkü tümüyle kaybedebilirsiniz. Barış Alper Yılmaz'ın ilk maçı PSV. Keçiörengücü'nden sonra PSV'ye karşı oynadı. Daha da iyi olacak. Kerem Aktürkoğlu çok yoruldu." dedi.



AYRILIK SORUSUNA CEVAP



Babel, Falcao ve Feghouli'nin ayrılık ihtimaliyle ilgili gelen soruya Terim, "Mesele, hep kalacakmış gibi oynamak. Profesyonelce. Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir. Ryan Babel'den son zamanlarda faydalanamıyoruz ama özünde iyi bir oyuncu. Her şey olabilir." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.



