Fatih Terim'den Al Shabab'da ilk galibiyet!

Teknik direktör Fatih Terim ile ilk maçına çıkan Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club'u 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Fatih Terim'den Al Shabab'da ilk galibiyet!
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29 Aralık 2024 18:41
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club ile karşılaştı.

Teknik direktör Terim'i takımın başına getiren ve deneyimli hocayla ilk maçına çıkan Al Shabab, mücadeleyi 4-1 kazandı.

Al Shabab'ın gollerini Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı.

Damac Club'te tek gol ise Hazza Al-Ghamdi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Türk teknik adam Fatih Terim, Al Shabab'da çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı. 

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