Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club ile karşılaştı.



Teknik direktör Terim'i takımın başına getiren ve deneyimli hocayla ilk maçına çıkan Al Shabab, mücadeleyi 4-1 kazandı.



Al Shabab'ın gollerini Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı.



Damac Club'te tek gol ise Hazza Al-Ghamdi'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Türk teknik adam Fatih Terim, Al Shabab'da çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı.



