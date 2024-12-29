Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, hazırlık maçında Damac Club ile karşılaştı.
Teknik direktör Terim'i takımın başına getiren ve deneyimli hocayla ilk maçına çıkan Al Shabab, mücadeleyi 4-1 kazandı.
Al Shabab'ın gollerini Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı.
Damac Club'te tek gol ise Hazza Al-Ghamdi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Türk teknik adam Fatih Terim, Al Shabab'da çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı.
Teknik direktör Terim'i takımın başına getiren ve deneyimli hocayla ilk maçına çıkan Al Shabab, mücadeleyi 4-1 kazandı.
Al Shabab'ın gollerini Giacomo Bonaventura, Abdelrazak Hamdallah ve Nawaf Al-Saadi kaydetti. Al Shabab'ın bir golünü de Damac Club, kendi kalesine attı.
Damac Club'te tek gol ise Hazza Al-Ghamdi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Türk teknik adam Fatih Terim, Al Shabab'da çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı.