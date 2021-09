Lazio'yu iyi analiz ettiklerini söyleyen Fatih Terim, "Rakibimizi iyi analiz ettik. Lazio, hakikaten çok güçlü bir ekip. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Sürekli baskı yapan bir ekip. Kendi sahamıza kapanarak, Lazio'ya karşı pozisyon bulmak zor olduğu için önce baskıyla başladık, bekleyerek değil. Rakibi hataya zorladık zaman zaman. Direk gelmemelerini sağladık. 1 saat için çok iyi bir Galatasaray gördüğümüzü söyleyebilirim. İki taraf da 4-3-3 oynadı. Ancak biz biraz kenarları daha iyi kullandık. Top rakipteyken zaman zaman 10 kişi, çok dar alanda ve mesafede, takım boyunu kısa tutarak rakibimize çok pozisyon vermedik. Kendimiz oynayabildik. Kolay değil yılların Lazio'su karşısında bu genç çocuklar. Tecrübeleri arttıkça daha iyi işler yapacaklar. 3 puanla başlamak çok güzel bir şey. 1.5-2 yıl sonra seyircimizle Ali Sami Yen'de ilk defa beraber olduk ve galibiyetle başladık. Müthiş bir şey. Seyircinin bu oyuna katkısı çok önemli. Nitekim, ritme katkıda bulundular. Biz daha da iyi oynar hale geldik. Maçın sonuna doğru gerekli oyunu, oyuncuyu, skoru koruma hamlelerimiz doğru oldu. İlk haftaya lider girmiş olduk. Bu da sevindirici." ifadelerini kullandı.



Zorlu bir grupta olduklarını kaydeden deneyimli hoca, "Bu grup herkesin her şeyi yapabileceği bir grup. İkinci maçımız Marsilya'da. Çok zor geçecek. Oradan Moskova'ya gideceğiz, o da zor geçecek. Burada oynayacağımız maçların hiçbiri kolay geçmeyecek. Bunu bilelim. Bu efor, bu anlayış, bu konsantre bizi gruptan çıkarmaya doğru götürür. Aksi takdirde oyun zor olur." dedi.



"MARCAO VE NELSSON İYİ İKİLİ"



Marcao ve Nelsson iyi bir ikili. Sağ tarafta daha iyi oynadığı açık Nelsson'un. Gerek Luyindama, gerek Alpaslan, Nelsson ve Marcao dörtlüsüyle bu sezonu tamamlayacağız. Her biri görev verilince çok iyi işler yapacaklardır. Bugün ısrarla topu çok isteyen, topun mülkiyetini hep talep eden bir hoca olduğum açık. Geri başlamak çok önemliydi.



"BENİM HAYATIMDA ŞANS YOK"



Şans diye bir şey benim hayatımda yok. Yani, olan birçok şeyi şans diye addedebilirsiniz ama ben hazır olanların şansı bulduğunu düşünüyorum. O işe, o başarıya, o emeğe hazır olanlar şansı bulur. Gole çok yaklaştık biz esasında. Başka türlü gol bulabilirdik. Hatta 1'den fazla da olabilirdi. O gün yediklerimizde de, kötü gollerde de olabilecek hadiseler içinde futbolda bu da var demiştik. Bugünün bir şans, şans golüne bağlamak çok yanlış olur. Galatasaray bugün sahanın içerisinde, İtalya'nın en iyi takımlarından biri olan Lazio'yu kalesinden oyun kurarak başlayan, oyun üstünlüğünü sahada ortaya koyan, ki Sarri deyince akla topa sahip olma gelir, Sarri'nin 4-3-3'üne karşı yaptıklarımızı iyi inceleyin. Biz bir defa presle değil baskıyla başladık. Onun da sebebi santrforumuz bir stopere giderken, Lucas'ı Cicaldau ile kapattık. Oyuna çıkmalarını, oyunu kurmalarını önledik. Zaman zaman sıkıştırdığımız anda da dar alanda çok iyi presler yaptık. Hataya zorlandık. Top öyle gelmiş, böyle gelmiş. Hakkı olanın kazandığı bir gol olarak addedersek daha doğru olur.



"CANIMIZ YANSA DA DEVAM EDECEĞİZ"



Galatasaray'ın oyun stili de bu. Kaleden alıp karşı kaleye giden, devamlı pas yapan, Türkiye'nin en çok pas yapanı olan, oyun üstünlüğü devamlı Galatasaray'da olan bir takımdan bahsediyoruz. Basit pas hatalarımızı yapmasak daha da oyun kurmada rakibimize kurdurmamak kadar kendimizi de kurabilirdik. Kurduk da ta karşı kaleye kadar. Oyun üstünlüğü varken yaptığımız basit hatalar artı bloklarımız arasında açılan mesafeyi bugün hiç görmediniz. Ne hatlar, ne bloklar arası açık olmadı. Tam ve dev bir blok gibiydik. Rakibe hem alan vermedik, hem açık vermedik. Çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıttık. Topla çıkma ve böyle bir oyun kurmadan hiç taviz vermedik. Öne geçince de taviz vermedik, baskı yediğimizde de taviz vermedik. Bundan vazgeçmeyiz. Zaman zaman bazı oyuncularımızın, bu gibi durumlarda yaptığı hatalardan ötürü canımız yansa da devam edeceğiz. Onların 6-8 numaralarını kontrol etmemiz doğru hamleydi.



"BU TAKIM DAHA TECRÜBELENECEK"



Bu genç takım, her geçen gün daha da tecrübelenecek. Sette daha sabırlı olmalıyız. Sette tercih hatalarını daha az yapmalıyız. Yarın öbür gün oyun kurarken farklı varyasyonlar da yapacağız ama bu felsefemiz hiç değişmeyecek. Biz hücum ve atak devamlılığımız mutlak Türkiye'de ve Avrupa'da daha iyi yapacağız. O ancak planlı bir çıkışa, zorlamaya, hata yapmaya zorlar diyelim açıkçası. Hücum sürekliliği izim için çok önemli. Bunun için basit pas hatası yapmayacağız. Tek ve dev bir blok olarak topa ve rakibe yakın olmalıyız sahada.



"ONLAR BİZİ, BİZ ONLARI ÖZLEDİK"



Atmosferi özlediğimiz çok açık. Taraftarı özlediğimiz çok açık. oyuncular ısınırken, maçtan sonra... Ancak maç içerisinde iyi oyunun verdiği mesaj, taraftar tarafından kendilerine taltif olarak döndüğünde itici güç oluyor. O zaman Galatasaray'ın oyunu yükseliyor ve daha iyi işler çıkıyor ortaya. Bugün de bazı baskılarda, preslerde anlaşılıyor ki benim gibi taraftar da özlemiş onu, çok etkileri oldu. Ali Sami Yen'deki bizim birçok başarımızda, zaferimizde oynanan sahadaki oyunla seyircinin bütünleştiği andaki oyun kalitesinin ve yahut moral yükseltisinin çok yüksek olduğu görülüyor. Bu da bizi bugün çok mutlu etti. Onlar bizi, biz onları özledik. Avrupa'da lider olmayı özlemişiz. Hoş bunlar. Stratejik bir galibiyet aldık.



"KİMSEDEN ÇEKİNMEM AMA ENDİŞELENDİM"



Bizim için büyük bir hamle olacak bu galibiyet. Bazı konularda sabırsız davranıyoruz, erken davranıyoruz. Basit hatalar yapıyoruz. Açıkçası antrenmanlarda oyun anlayışımızın rakiple nasıl oynayacağımızın planını anlatırken bunları o kadar güzel alıyor ki... Kolay değil. 21-22 yaşındalar. Bazıları ilk defa yurt dışındalar. Kolay değil. Her gün gelişeceğiz, bundan emin olabilirsiniz. Gelişirken bu galibiyetlerin çok önemi var. Güven ortamının oluşması için büyük önemi var galibiyetlerin. Hata yapmaktan korkmayacaklar. Bir daha deneyecekler. Yine deneyecekler. Kazanarak her geçen gün tecrübe, hayatlarında çok yardım edecek bir unsur olacak. Kötü bir oyun, farklı kaybedilen bir maçın korkusunu hafifçe de olsa yaşadım. Kimseden çekinmem, korkmam ama onlar adına endişelendim. Çıktılar, hem en iyi şekilde mücadele ettiler, hem de en iyi şekilde oynadılar. Kolay değildi bu maç.



"SARRI BENİ MAHCUP ETTİ"



Sarri'nin benim için söyledikleri güzel. Beni takip ettiğini, Firenze'ye yakın bir yerde oturduğu için maçlarıma geldiğini söylemiş. Ben de kendisine La Gazzetta'da okudum. Başka gazetelerde de okudum. Açıkçası beni mahcup da etti. Bilmiyorum o görüntü var mı ama ben kendisine yöneldiğim zaman mahcup etti, sarıldım. Kendisini tebrik ettim, beğendiğimi de söyledim. Sarri benim meslektaşım. Kendisine saygı duyduğumu, çok iyi bir teknik adam olduğunu, antrenörlük yaptığı takımlarda seyrettim, onu ben de izledim. Hakikaten bir futbol anlayışı olan, vazgeçmeyen, önemli takımları başarıya götüren önemli bir hoca. Ondan bunları duymak beni çok mutlu etti.



İTALYA'YA GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNÜR MÜ?



Takımımız çok genç. Tecrübeye ihtiyaçları var. Onlara güveniyorum. Kazanmak istiyorlar. Kolay değil. Her hafta iyiye gidiyoruz. Ocak ayına kadar ne olacağına bakacağız. Sonuna kadar gidebiliriz diye düşünüyorum. Sabra ihtiyacımız var. Bugün iyiydik ama yarın kötü olabiliriz. İtalya benim ikinci vatanım. Arkadaşlarımla ilişki içerisindeyim. Şu an Galatasaray'dayım. Başkanla iyi bir projeye başladık. Şimdilik İtalya'yı düşünmüyorum ama gelecekte ne olur bilemiyorum.



"DEVAMLILIK ÜLKE ADINA ÖNEMLİ"



Yine bunu yapacaksak bizler yapacağız. Bugünkü galibiyet hakikaten güzeldi. Dışarıdan biri seyrettiği zaman güzel bir maç. Dün akşam eğer ben yarın bir futbol seyircisi olsam, takvime baksam, Galatasaray - Lazio maçını da seyretmek için bir işaret koyarım demiştim. Bugün ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Çok zevkli bir maçtı. Giden gelen, iki strateji, çarpışan, ortaya konan güçlü taktikler, düşünceler... Söylerken birçok argümanım vardı. Bu kazanmayacağız demek değildir. Bunun devamlılığı ülke adına çok önemli. Bizim bu oyunu devam ettirmemiz lazım. Yolda sekteye uğrayacağız. Bu yol çok kolay, güllük gülistanlık değil. Tökezlediğimizde bazı sıkıntılar olacaktır, bunu aşarsak daha iyi takım olacağız. Makası kapatacağız ama zor olacak.



A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ



Ben bu konuda pek cevap vermek istemiyorum. Sorun biz Türk Milli Takımı'na Türk hoca bulamıyoruz dediğin zaman, Türk Milli Takımı'na layık birçok Türk hoca var. Seçimlerini öyle kullandılar. Türk Milli Takımı'nı başarıya götüren, başarıdan başarıya götürmüş birçok Türk hoca var. Öbür türlü seçimlerine saygı duyacağız. Türk antrenörlerine toz kondurmayın. Bakın tarihe, bütün başarıları onlar elde etmiştir. Türk antrenörlüğü işin içine girince cevap vereyim dedim. Arkadaşlarıma haksızlık yapılmasın. Milli takıma destek olacağız hepimiz, oyuncuları hazırlayacağız. Çok da önemli hocalarımız var. Hepsi çok iyi hizmetler etmiştir, edecektir.



SACHA BOEY VE YEDLİN



Sağ tarafta hem Barış hem Boey... 3-4 hafta demişti, sayın Yener İnce Boey için. 1-2 haftası geçti. İnşallah en kısa sürede döner. Yedlin iyi gidiyor ama tabii ikisinin aynı anda hazır olmasını isterim.



"KEREN DOĞRU OYNAMAYI ÖĞRENECEK"



Kerem tabii sprinter bir oyuncu olduğu için zaman zaman pas hataları yapıyor ama hepsi yapıyor. Sadece Kerem değil. Her geçen gün o da daha doğru oynamayı, daha az hata yapmayı öğrenecek. Bunları birebir aktarıyoruz. Hem video olarak pozisyonları görüyorlar hem de sahada pratik olarak yapıyoruz. Her maç biraz daha az top kaybedeceğinden eminim Kerem'in. Şu bir gerçek ki rakip takım için tehlike olmaya devam ettiği sürece zaman zaman yaptığı hatalar sorun olmaz. O da bu eksiğinin farkında. O da çok az top kaybetmek için uğraşıyor. Şurası çok önemli; top kaybetmesini bu kadar önemli hale getirirsek başka hareketleri yapamaz. Onu da öyle halletmek zorundayız. Oraya takılır kalırsa başka şeyleri kaçırır. Bazen teke tek oynamak istiyor. Ben de bunu teşvik ediyorum. Sürati, çabukluğu, defans arasına arkasına koşusu önemli. Her güzelin de bazı kusurları olur. Ancak daha az yapacaktır bundan sonra hatayı.





