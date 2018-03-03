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Fatih Terim 3 maç sonra Mariano'yu tercih etti

Fatih Terim, Kardemir Karabükspor 11'inde 3 maç aradan sonra Mariano'ya yer verdi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim 3 maç sonra Mariano'yu tercih etti
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03 Mart 2018 17:41
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor maçının 11'inde Fatih Terim'den sürpriz bir karar geldi.

Fatih Terim, hafta arasındaki kupa maçında başarılı bir performans sergileyen Mariano'yu ilk 11'e aldı.

Brezilyalı oyuncu Mariano, böylece Spor Toto Süper Lig'de 3 maç aradan sonra bir maçın 11'inde kendine yer buldu. Başarılı sağ bek geçen hafta ligde Bursaspor ile oynanan maçın son 25 dakikasında süre almıştı.

Norveçli oyuncu Martin Linnes ise 3 maç aradan sonra kendine 11'de yer bulamadı.

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