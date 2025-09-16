Fatih Tekke'nin Fenerbahçe kabusu!

Trabzonspor'un 48 yaşındaki çalıştırıcısı Fatih Tekke'nin Süper Lig kariyerinde en çok zorlandığı rakiplerin başında Fenerbahçe geliyor.



Bordo-mavili ekibin başında Sarı-Lacivertliler'e 7 kez rakip olan Tekke, bu maçlarda 3 beraberlik elde ederken 4 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor'un da son dönemde Fenerbahçe karşısında şansı tutmuyor. Sarı lacivertliler, son 4 karşılaşmayı da kazandı. Bu seri, iki takım arasında 2002-2005 yılları arasında Fenerbahçe'nin elde ettiği 5 maçlık galibiyet serisini hatırlattı.Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de öne geçtiği maçta farklı bir mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 4-1'lik skorla sahadan boynu bükük ayrılmıştı.