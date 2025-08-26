Fatih Tekke, lider arıyor

Trabzonspor , Süper Lig'e yaptığı tarihi başlangıçla gündemdeyken, bordo-mavili takımda yeni sezon için

en önemli

problemin lider oyuncu eksikliği

olduğu göze çarptı.





Özellikle orta sahada takımın organizasyonlarını şekillendirecek tecrübeli bir isim arayan bordo-mavililer, şimdiye kadar görüştüğü birçok isimden istediği sonucu alamadı.



"LİDER'E İHTİYACIMIZ VAR"



Fırtına'da sakatlıktan yeni dönen isimlerin henüz tam hazır olmaması, hücum hattında final paslarında yaşanan sorunlar da göze çarptı. Teknik direktör Fatih Tekke,

vurgusunu yapmıştı.



Yönetim, fırsat oyuncu transferlerini ciddi şekilde takip ederken,

tecrübeli teknik adam

da merkez orta saha ve ofansif orta saha bölgesi

için oyuncu izlemelerini sürdürüyor.