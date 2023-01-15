Fatih Tekke: 'Cesaretimiz tazelendi'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, galibiyetin cesaretlerini tazelediğini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, "Maçın ilk bölümünde beklediğim performans olmadı. Penaltı gol olsa maç Ümraniye lehine dönebilirdi. Oyuncuların maçın ilk bölümünden sonraki etkinliğini göstermeleri önemliydi. Beklediğim gibi bir oyundu. Bekledik ve hızlı hücumlarla atağa çıktık. Rakibi bu şekilde analiz ettik. Kendi oyunum değildi ama strateji olarak böyle belirledik. 3 puan aldığımız için cesaretimizi tazelediğimiz için mutluyuz. Her maç böyle oynamamız mümkün değil. Yeni katılanlar var, gidenler var. Puan ve puanlara ihtiyacımız vardı. Ümraniyespor golü bulsa belki de dağılacaktık. Penaltı kırılma noktasıydı. İyi hocaları ve bence coşkulu oyuncuları var. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Galibiyette kritik rol oynayan Valon Ethemi ile ilgili de konuşan Tekke, "Ethemi'ye özel bir parantez açmak lazım. Çok kaliteli, çok yetenekli ve profesyonel bir oyuncu. Dikkatle takip edilmesi gereken bir oyuncu. Topalli potansiyelli ama istediğim seviyede değil. Rroca tam bir kaptan ama onda da eksikler var. Potansiyelli oyuncularımız var. Bizim takımda oynamaya ihtiyacı olan çok oyuncu var. Oynadıkça daha iyi olacaklar. Eze ilk maçına göre hazır olmamasına rağmen katkı verdi. Çok daha iyi performans bekliyoruz ondan. Bizi dinlerse bu ailenin içinde her zaman yeri var. Onun için de bir şans Süper Lig. Fiziksel ve zihinsel olarak buna hazır olmalı." şeklinde konuştu.





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