Fatih Karagümrük, yenilmezlik rekorunu egale etti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yenerek puanını 29 yapan VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, son 2 maçta hanesine 6 puan yazdırdı.



Ligde son mağlubiyetini 25 Aralık 2022'de Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, 2023 yılında ise rakipleriyle yaptığı 7 karşılaşmada yenilmedi.



Son 8 lig maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'a üstünlük kuran Andrea Pirlo'nun ekibi; Arabam.com Konyaspor, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş maçlarından da birer puanla ayrıldı.



1959-1960 sezonunu yakaladı



VavaCars Fatih Karagümrük, 9. kez mücadele ettiği Süper Lig'deki en uzun yenilmezlik serisine 1959-1960'da imza atmıştı.



O dönemde teknik direktörlüğünü Bülent Eken'in yaptığı kırmızı siyahlı takım, ligde 8 maçlık yenilmezlik serisine imza attığı dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.



İstanbul ekibi, bu 8 maçta Altınordu, Göztepe, Galatasaray, Beykoz, Ankaragücü ve Turanspor'u mağlup ederken İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kalmıştı.



En büyük sıkıntısı son dakikalarda yediği goller



Bu sezon attığı 47 golle ligin en golcü takımları arasında yer alan Fatih Karagümrük, kalesinde ise 43 gol görerek sezonun en çok gol yiyen ekiplerinden birisi oldu.



Kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde gördüğü 43 golün 1'ini 90. dakikada yerken, 6 kez de uzatma dakikalarında topu filelerinden çıkardı.



Fatih Karagümrük, bu sezon uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü goller sebebiyle 5 puan kaybetti.



Ligin 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 5-4 mağlup olan Andrea Pirlo'nun ekibi, rakip oyuncu Batshuayi'nin 90+5. dakikada attığı golle 1 puandan olmuştu.



Ligin 18. haftasında Arabam.com Konyaspor karşısında 90+5. dakikada Diouf'un golüyle sahadan 3-3'lik beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, bu maçta da 2 puan yitirdi.



Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-siyahlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmesine karşın, 90+10. dakikada Bahoken'in golüne engel olamadı ve sahadan yine 1 puanla ayrılarak 2 puan kaybetti.



Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor'u 4-3 yense de uzatma dakikalarında gol yeme alışkanlığını bu karşılaşmada da engel olamadı. Uzatma bölümüne rakibi karşısında 4-1 giren kırmızı-siyahlı ekip, 90+1 ve 90+6. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle sahadan 4-3 galip ayrılmayı başardı.



Diagne-Borini ikilisi ligde 27 gole imza attı



Fatih Karagümrük'ün bu sezonki en önemli isimleri Diagne-Borini ikilisi oldu.



Demir Grup Sivasspor karşısında hat-trick yapan Diagne, ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti. 13 golü bulunan Borini ise Diagne'nin ilk golünün asistini yapan isim olarak dikkati çekti.



Bu sezon toplamda 27 gol atan iki oyuncu, Fatih Karagümrük'ün ligdeki 47 golünün yüzde 57'sine imza attı.





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