Fatih Karagümrük'ten Pirlo açıklaması

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, canlı yayında açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuk olan Hurma, teknik direktörlük için adı geçen Andrea Pirlo sorusuna da cevap verdi.



Hurma, Pirlo için gelen soruya, "Antrenör konusunda önümüzdeki hafta açıklama yapayım. Kulübümüz için en iyi olanı, en doğru olanı yapacağız. Önümüzdeki sezon da yine çok iddialı, geçtiğimiz sezonlardan daha iyisini yapmak isteyen bir Karagümrük olacak" şeklinde diye cevap verdi.



Teknik direktör listesinde Türk isim olup olmadığı sorulan Süleyman Hurma, "Uzun bir listem yok. Seçeneklerim belli. Oluşan koşullara göre onlardan birini seçeceğim. Bizim milletten de başka milletlerden de isimler var." ifadelerini kullandı.



Süleyman Hurma, son olarak yakın ilişkiler içinde olduğu Sota Arveladze'nin, Hull City'de görev yapması nedeniyle listesinde olmadığını söyledi.





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