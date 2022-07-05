Fatih Karagümrük'ten orta sahaya takviye

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'dan Fatih Kurnaz'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Fatih Kurnaz. Fortuna Sittard takımından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz'ı renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Fatih Kurnaz. Fortuna Sittard takımından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz'ı renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.
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