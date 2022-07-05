Fatih Karagümrük'ten orta sahaya takviye

Fatih Karagümrük, Fortuna Sittard'dan orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Fatih Karagümrük'ten orta sahaya takviye
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05 Temmuz 2022 23:57
Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard'dan Fatih Kurnaz'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Fatih Kurnaz. Fortuna Sittard takımından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Kurnaz'ı renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.

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