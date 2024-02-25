Fatih Karagümrük'ten hakem yönetimi ve TFF'ye tepki!

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibi maçın ardından hakem yönetimi ve TFF'ye tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük'ten hakem yönetimi ve TFF'ye tepki!
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25 Şubat 2024 21:10
Son güncelleme 25 Şubat 2024 21:43
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük, sert bir paylaşım yaptı.

İstanbul ekibi maçın ardından hakem yönetimine eleştiride bulundu.

Karagümrük yaptığı açıklamada, "Ligimiz için bu rezil oyunu sergileyenlere sesleniyoruz. Senaryonuz da, oyuncularınız da, yönetmeniniz de, çok kötü! Yakında erken final yapıp gösterimden kalkacaksınız." ifadelerini kullandı..



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