Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük, İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.



Andrea Pirlo'nun ekibine galibiyeti getiren golü 28. dakikada Mbaye Diagne attı. Senegalli golcü, bu sezon ligdeki 16. golünü attı. Diagne ayrıca bu sezon 5 asist yaptı.



Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Biraschi, gelecek hafta formasından uzak kalacak.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.



Hanesine 3 puanı yazdıran Fatih Karagümrük, 34 puana yükseldi. İstanbulspor, 24 puanda kaldı.



Fatih Karagümrük, ligde gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İstanbulspor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



28. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağdan gelişen atağında Ricci, ceza sahası yayı üzerinden kaleye doğru sert vurdu. Kaleci Jensen'in sol köşeye sektirdiği topu iyi takip eden Ozdoev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



Aynı dakikada Fatih Karagümrük'ün sağdan gelişen atağında Burak Kapacak'ın penaltı noktasına doğru kavisli yaptığı ortada topa gelişine vuran Diagne, meşin yuvarlağı direğin yanından ağlara gönderdi: 0-1.



Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





67. dakikada İstanbulspor'un sağdan gelişen atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Eze, yay üzerinde ilerledi. Bu futbolcunun uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruşta, kaleci Batuhan topu son anda çeldi.



74. dakikada topla birlikte ceza sahasına çalımlarla giren Eze'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



78. dakikada sağdan gelişen İstanbulspor atağında Eze'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Şen, kale alanına doğru hareketlenen Ethemi'ye pasını gönderdi. Ethemi müsait pozisyonda topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.



83. dakikada İstanbulspor'un sağdan geliştirdiği atakta ceza sahasına ortalanan topu, ceza sahası sol çaprazında Ethemi kontrol etti. Bu futbolcunun köşeye doğru yaptığı vuruşta, kaleci Batuhan gole izin vermedi.



90+4. dakikada Fatih Karagümrüklü Biraschi, Mehmet Yeşil'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Lokilo (Dk. 90+5 Mehremic), Muammer Sarıkaya (Dk. 90+2 Simon Deli), Ba, Ethemi (Dk 90+5 Ertuğrul Ersoy), Loshaj (Dk. 63 Kerem Şen), Emir Kaan Gültekin (Dk. 63 Eze)



VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rodrigues, Dresevic, Levent Mercan, Ozdoev (Dk. 86 Nicholas), Ricci (Dk 86 Shukurov), Bertolacci (Dk. 74 Feghouli), Burak Kapacak (Dk.62 Kerim Frei), Borini (Dk. 74 Colley), Diagne



Gol: Dk. 28 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)



Kırmızı kart: 90+4 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 30 Emir Kaan Gültekin, Dk. 50 Loshaj, Dk. 58 Lokilo, Dk. 76 Eze, Dk.80 Ali Yaşar (İstanbulspor), Dk. 44 Ricci (VavaCars Fatih Karagümrük)





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