Fatih Karagümrük için Andrea Pirlo iddiası!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörlük için Andrea Pirlo ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fatih Karagümrük için Andrea Pirlo iddiası!
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04 Haziran 2022 21:40
Sezonu Volkan Demirel ile tamamlamasının ardından genç teknik adamla yollarını ayıran Fatih Karagümrük için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, İstanbul ekibinin, Andrea Pirlo ile temaslara başladığını öne sürdü.

Teknik direktörlük kariyerine Juventus'un 23 Yaş Altı takımında başlayan Andrea Pirlo, 2020-2021 sezonunda ise A Takım'ı çalıştırmıştı. Pirlo'nun idaresindeki Juventus, o sezonu 78 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

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