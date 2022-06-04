Fatih Karagümrük için Andrea Pirlo iddiası!

Sezonu Volkan Demirel ile tamamlamasının ardından genç teknik adamla yollarını ayıran Fatih Karagümrük için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, İstanbul ekibinin, Andrea Pirlo ile temaslara başladığını öne sürdü.



Teknik direktörlük kariyerine Juventus'un 23 Yaş Altı takımında başlayan Andrea Pirlo, 2020-2021 sezonunda ise A Takım'ı çalıştırmıştı. Pirlo'nun idaresindeki Juventus, o sezonu 78 puanla 4. sırada tamamlamıştı.





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