Fatih Karagümrük: 'Hedefimiz final ve kupa'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Yöneticisi Muhammet Ali Bahar açıklamalarda bulundu.



Belediye Derincespor ile eşleşen VavaCars Fatih Karagümrük'ün yöneticisi Muhammet Ali Bahar, hedeflerinin final olduğunu belirterek, "Avrupa kupalarına gitmenin en kolay yolu Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bizim de bu sezonki hedefimiz final oynamak ve kupayı kazanmak. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Sağlıklı, sakatlıkların olmadığı müsabakalar diliyoruz. Tabii burada adaletli yönetilen maçların olması çok önemli. Final hedefiyle, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda iyi bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Süper Lig'de bu sezon önemli bir kadro kurduk. Bol alternatifli bir kadromuz var. Futbol dışı etmenlerle bazı olumsuz sonuçlar oluyor. Biz güçlü bir şekilde yakaladığımız seriyi, güzel futbolu devam ettirerek, hem ligde hem de kupada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



